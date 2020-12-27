ارتفاع طفيف في سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد 27-12-2020

بلغ الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

أنهى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020، على ارتفاع طفيف، ليسجل 15.655 جنيه للشراء و15.755 جنيه للبيع، مقابل 15.653 جنيه للشراء و15.753 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع متوسط سعر الدولار طفيفا أمام الجنيه ليختتم تعاملات الأسبوع عند 15.653 جنيه للشراء، و15.753 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وفي شهر ديسمبر الجاري، صعد متوسط سعر العملة الأمريكية 5 قروش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الأمريكية منذ بداية ديسمبر الجاري تأرجحا في أسعارها أمام الجنيه صعودًا وهبوطًا.

السعر الأعلى للدولار في السوق

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه لدى 17 بنكًا أبرزها كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون بذلك أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية.

أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية نحو 15.61 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول -أكبر البنوك الإماراتية العاملة في مصر- 15.64 جنيه للبيع، و15.74 للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا لدى بنك الإسكندرية مسجلا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

تداول بنك الاستثمار العربي -أحد البنوك المملوكة لبنك الاستثمار القومي- سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك بلوم نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.642 جنيه للشراء و15.775 جنيه للبيع، مقابل 15.637 جنيه للشراء، و15.768 جنيه للبيع.