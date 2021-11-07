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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. وتسجل في أسوان 35 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة غدا القاهرة ٢٩ للعظمي
عصام عميرة 12:50 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:50 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا على أغلب المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية،  أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 29 للعظمي و 19للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية تبلغ ٢٧ للعظمي و ١٩ للصغري، وطنطا ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري، وسيوة ٢٧ للعظمي و ١٤ للصغري.

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وذكرت أن درجة الحرارة غدا في السويس ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري، وبورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢١ للصغري، والاسماعيلية ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في العريش ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، والمنصورة ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري، ورفح ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية،  أن درجة الحرارة غدا في سوهاج ٣٢ للعظمي و ١٧ للصغري، واسيوط ٣١ للعظمي و ١٦ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا ٣٣ للعظمي و ١٩ للصغري، والاقصر ٣٤ للعظمي و ٢٠ للصغري، واسوان ٣٥ للعظمي و ٢٠ للصغري.

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حالة الطقس

وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية حيث تكونت شبورة مائية كثيفة تصل الي حد الضباب علي العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية الي ٨٠٠ متر.

وتتوقع الارصاد، أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغري حيث الأجواء مهيئة تمام لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

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ولذا يرجي علي قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة.

نسبة الرطوبة غدا

كما تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين علي كافة الانحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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