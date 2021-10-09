ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الأحد.. والعظمى في القاهرة 31

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا الأحد على كافة المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمي وأسوان 41 للعظمي، والإسكندرية 29 للعظمي، ليسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا ولطيف ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد زمعتدل ليلاً.

كما تتكون شبورة مائية صباحا بشكل طفيف على بعض الطرق الرئيسية قى القاهرة الكبري ووسط سيناء والوجة البحري وتصل إلى السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح غدا على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل أعلي سرعة للرياح فى القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد أن درجات الحرارة غدا الاحد تسجل فى القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و21 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت الارصاد ان درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية تبلغ 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والإسماعيلية 32 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 25 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، و طابا 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد، تبلغ فى سوهاج 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 23 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المحافظات: