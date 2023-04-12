ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مدعومة بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق نيويورك، مدعومة بتراجع الدولار ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وهناك تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.



فقد ارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 2005.18 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمائة لتسجل 2020.10 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.