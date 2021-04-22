ارتفاع طفيف فى نسب إشغالات الفنادق خلال رمضان

قال عدد من ممثلى القطاع السياحى إن نسب إشغالات الفنادق فى العديد من المقاصد السياحية المصرية المختلفة شهدت ارتفاعًا طفيفًا، خلال الأسابيع الأولى من أبريل الحالي والذى يتزامن معه شهر رمضان، لكن عند مقارنة نسب الإشغال الحالى بفترة ما قبل جائحة كورونا فهى ما زالت ضعيفة جدًّا.

وأضافوا أن استمرار التخوف من السفر بسبب أزمة فيروس كورونا وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها يعوق عودة الحركة السياحية لمعدلات ما قبل الجائحة.

%20 فى البحر الأحمر.. و15% لمرسى علم

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر حاليًّا تصل إلى 20%، وذلك من الحد الأقصى المسموح به للتشغيل والبالغ نسبته 50%.

وأضاف عاقل لـ«المال» أن نسب الإشغال الحالى للفنادق «لا بأس بها»، وتعتبر أفضل من نسب الإشغال خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، والتى وصلت إلى 10% فقط، مشيرًا إلى أن أبرز السائحين الموجودين فى الوقت الراهن قادمون من دول أوكرانيا، يليها رومانيا، ثم بيلاروسيا، التشيك وبولندا ثم دول أخرى.

وأوضح أن مدينة الغردقة استقبلت 5 طائرات من سويسرا، إلى جانب 13 طائرة فى الأسبوع من ألمانيا، لافتًا إلى أن عدد الطائرات التى استقبلها مطار الغردقة، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالى، بلغ نحو 201 طائرة.

عاقل: غياب دول الخليج لتخوفهم من السفر بسبب «كورونا»

وأشار إلى توقف الحركة الوافدة من السوق العربية، خاصة دول الخليج؛ نظرًا لاستمرار أزمة فيروس كورونا والتخوف من السفر.

من جانبه قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، إن إشغالات الفنادق بمرسى علم ضعيفة، حيث تتراوح حاليًّا بين 15 و24%، وذلك من الحد الأقصى المسموح به للتشغيل، لافتًا إلى أن النسب المذكورة زادت فى أبريل على الأشهر السابقة له.

وأضاف فايز أن السوق الأوكرانية، البيلاروسية، المالدوفية، الصربية والبولندية من أبرز الأسواق المصدرة للسائحين حاليًّا بمرسى علم، مشيرًا إلى أن مطار مرسى علم استقبل، خلال الأسبوع الماضى، حوالى 34 طائرة، من الجنسيات المذكورة.

وأوضح أن تكلفة تشغيل الفنادق مرتفعة فى حين أن الإيراد لا يغطى حجم المصروفات، لافتًا إلى أن المنشآت الفندقية بمرسى علم تعمل بالسولار والمولدات الكهربائية.

وعن أسعار الإقامة بالفنادق، قال فايز إن الأسعار تعتمد على حجم العرض والطلب، منوهًا بأن السياحة الوافدة من دول أوروبا الشرقية رخيصة جدًّا.

وأوضح أن فنادق مرسى علم خلال شهر رمضان قبل جائحة كورونا كانت تشتغل بشكل أكبر على السياحة الداخلية، إضافة إلى الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 10 فنادق فقط تستقبل الزوار من 72 فندقًا فى مرسى علم.

فى سياق متصل قال سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق باروتيل بشرم الشيخ، إن إشغالات الفنادق فى شرم الشيخ خلال شهر أبريل «معقولة»، متابعًا أن هناك العديد من الفنادق اقتربت من تحقيق نسبة الإشغال الـ50% وهى الحد الأقصى المسموح به للتشغيل.

وأضاف عبد المنعم أن أغلب الجنسيات الموجودة حاليًّا فى شرم الشيخ من دول شرق أوروبا؛ منها أوكرانيا- كازاحستان- رومانيا- صربيا- بيلاروسيا وبعض دول شرق أوروبا الأخرى.

وأكد أن الحركة السياحية الوافدة من السوق العربية ما زالت ضعيفة جدًّا نظرًا لارتباطهم بالامتحانات وشهر رمضان، فضلًا عن خوفهم من السفر بسبب جائحة كورونا، منوهًا بأن أسعار الفنادق ارتفعت قليلًا لكنها لم تصل حتى الآن إلى أسعار عام 2019.

وعن فنادق القاهرة قال مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، إن نسب إشغال فنادق القاهرة لا تتخطى الـ30%، مؤكدًا أن السياحة لن تعود لمعدلاتها وترتفع نسب الإشغال إلا عندما تفتح مطارات العالم أجواءها أمام الرحلات المنتظمة.