ارتفاع طفيف فى بيع دولار المركزى إلى 18.1427 جنيه

هبة محمد ارتفع سعر دولار البنك المركزى بصورة طفيفة خلال الأيام الاربعة الماضية، محققاً 18.1427 جنيه، مقابل 18.1308 جنيه يوم الاربعاء الماضي، أيضاً سجل سعر شراء الدولار لديه 18.0132 جنيه بدلاً من18.0008 جنيه فى نفس فترة المقارنة وذلك حسبما أشار…

هبة محمد

ارتفع سعر دولار البنك المركزى بصورة طفيفة خلال الأيام الاربعة الماضية، محققاً 18.1427 جنيه، مقابل 18.1308 جنيه يوم الاربعاء الماضي، أيضاً سجل سعر شراء الدولار لديه 18.0132 جنيه بدلاً من18.0008 جنيه فى نفس فترة المقارنة وذلك حسبما أشار الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصري.

يعتبر دولار المركزى هو السعر الرسمى الذى يحدده البنك فى تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

كان دولار المركزى قد تراجع إلى 17.99 جنيه فى أول تأثير لرفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس (2%)، لتعتبر المرة الثالثة الذى يتراجع إلى هذا المستوى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، لكنه عاد للارتفاع مجددا لمستوى 18 جنيها بعد يومين فقط من تطبيق قرار رفع الفائدة.

كان البنك المركزى قد قرر بداية هذا الأسبوع تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.75% على التوالى، بما ساهم مؤقتاً فى تراجع سعر الدولار البنك المركزى نتيجة ارتفاع الطلب على العملة المحلية.

وتذبذبت أسعار دولار المركزى بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه فى نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال مارس وأبريل.

وحقق دولار المركزى أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.