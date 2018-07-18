ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن واللحوم بـ 120 جنيهًا

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 25 جنيها أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 34 و37 جنيها.فيما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 25 جنيها أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 34 و37 جنيها.

فيما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.