ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن والبلطى بـ 30 جنيهًا

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 28 جنيها أمس، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 37 و 39 جنيها.فيما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 1

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 28 جنيها أمس، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 37 و 39 جنيها.

فيما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وسجل البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.