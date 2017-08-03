ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن.. واستقرار اللحوم

أحمد اللاهونىارتفعت أسعار الدواجن، اليوم بالسوق المحلية بشكل طفيف لتسجل 26 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 25 أمس، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، فيما استقر طبق البيض عند 42 جنيها، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيه



أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الدواجن، اليوم بالسوق المحلية بشكل طفيف لتسجل 26 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 25 أمس، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، فيما استقر طبق البيض عند 42 جنيها، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.