ارتفاع طفيف فى أسعار الخضراوات و7 جنيهات للطماطم

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين ارتفاعا طفيفا، وسجلت الطماطم 7 جنيهات فى المتوسط والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ"المال"، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 7 إلي 10 جنيهات، والبامية 17 جنيهًا، والليمون م

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين ارتفاعا طفيفا، وسجلت الطماطم 7 جنيهات فى المتوسط والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ”المال”، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 7 إلي 10 جنيهات، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الكوسة بلغت 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان 12 جنيها والبروكلي 10 جنيهات.

فيما واصلت الفاكهة اليوم استقرارها، حيث سجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والمانجو من 10 إلى 15 جنيهًا، والتين 10 جنيهات، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات.