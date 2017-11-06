ارتفاع طفيف فى أسعار الخضار واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدشهدت بعض أصناف الخضراوات ارتفاعات طفيفة فى أسعارها اليوم الاثنين، مقارنة بأمس الاحد، حيث سجلت أسعار الباذنجان الرومي 6 مقابل 5 جنيهات أمس، مقابل ما تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات الاثنين الماضى.بينما سجلت الفاصوليا 17 جنيها بدلا من 16 جنيها أمس، رغم ان اسعارها كانت في بداية موسمها تبلغ 6 جن

الصاوي أحمد

شهدت بعض أصناف الخضراوات ارتفاعات طفيفة فى أسعارها اليوم الاثنين، مقارنة بأمس الاحد، حيث سجلت أسعار الباذنجان الرومي 6 مقابل 5 جنيهات أمس، مقابل ما تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات الاثنين الماضى.

بينما سجلت الفاصوليا 17 جنيها بدلا من 16 جنيها أمس، رغم ان اسعارها كانت في بداية موسمها تبلغ 6 جنيهات للكيلو.

وأكد عدد من تجار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجيزة استقرار أسعار باقى اصناف الخضر منذ فترة، عند 6 جنيهات لكيلو الطماطم، والخيار الصوب 6 جنيهات ،والبطاطس بين 5 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.

وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيها للكيلو، والثوم الصيني 13 جنيها، والفلفل الرومى 7 جنيهات والبلدي بـ8 جنيهات والبطاطا 4 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، والفاصوليا 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.

وعلى صعيد آخر استقرت أسعار الفاكهة فى عند 5 إلي 6 جنيهات لكيلو الجوافة، تمثل نفس اسعار أمس الاحد، بدلا من 7.5 جنيه الاثنين الماضي، بينما استقرت باقى الاصناف عند 25 جنيها للتفاح الاحمر المستورد، والمستورد الأصفر 22 جنيها، والسورى 13جنيها، والتفاح السكرى 25 جنيها، والتفاح الأخضر- الفرنساوي – 32 جنيها، والكانتلوب 7 جنيهات، والبرقوق 25 جنيها، والعنب الكرمسون 13 جنيها، والعنب البلدى 6 جنيهات، والموز البلدي 12 جنيها.