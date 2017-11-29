ارتفاع طفيف بأسعار الطوب والرمل خلال نوفمبر

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الطوب، تبايناً سعرياً بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 3.4%، خلال شهر نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى.
وارتفعت أسعار الرمل بنسب تتراوح بين 7.5 إلى 8.6 %، وفقاً لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:
الطوب
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
22.3%
0%
746
912
912
الف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
19.8%
0 %
3616
4332
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
7.1%
3.4%
700
750
725
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
35.9%
0 %
1030
1400
1400
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
43.3%
7.5%
30
43
40
م3
حرش
46.2 %
8.6 %
26
38
35
م3
ناعم