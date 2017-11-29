عقـــارات

ارتفاع طفيف بأسعار الطوب والرمل خلال نوفمبر

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار الطوب، تبايناً سعرياً بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 3.4%، خلال شهر نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى.وارتفعت أسعار الرمل بنسب تتراوح بين 7.5 إلى 8.6 %، وفقاً لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.