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ارتفاع طفيف بأسعار الطوب والرمل خلال نوفمبر

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار الطوب، تبايناً سعرياً بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 3.4%، خلال شهر نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى.وارتفعت أسعار الرمل بنسب تتراوح بين 7.5 إلى 8.6 %، وفقاً لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار الطوب، تبايناً سعرياً بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 3.4%، خلال شهر نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى.

وارتفعت أسعار الرمل بنسب تتراوح بين 7.5 إلى 8.6 %، وفقاً لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:

الطوب

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

22.3%

0%

746

912

912

الف طوبة  

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

19.8%

0 %

3616

4332

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

7.1%

3.4%

700

750

725

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

35.9%

0 %

1030

1400

1400

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

الرمل

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

43.3%

7.5%

30

43

40

م3

حرش

46.2 %

8.6 %

26

38

35

م3

ناعم

 

 

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