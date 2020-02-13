ارتفاع ضحايا «كورونا» يهبط بالأسهم الأوروبية في تداولات الخميس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها أمس الأربعاء، في تداولات اليوم الخميس فيما فاجأت الزيادة في حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن ينحسر الوباء، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وهبط مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينيتش. وكان المؤشر قد وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة خلال تداولاته في آخر جلستين على خلفية التفاؤل مما بدا انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس في الصين.

لكن القفزة في أعداد ضحايا الوباء بعدما طبقت الصين طريقة تشخيص جديدة، فيما أضعفت الزيادة في أعداد الوفيات الناجمة عن “كورونا” شهية المستثمرين لخوض المخاطر.

وهبطت القطاعات الأوروبية ذات التعرض الكثيف للصين، مثل الموارد الأساسية وأسهم السيارات بنسبة 0.9%، و 1.1% على الترتيب.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس عن زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالي 242 شخصا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.

وتعد هذه أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره. كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجلت 14840 حالة جديدة.

وأقالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مسؤول الحزب في هوبي، جيانج تشاو ليانج، ليحل محله عمدة شنغهاي يينج يونج، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأعلن عن التغير بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وسجلت حوالي 15 ألف إصابة جديدة بعد أن استخدمت السلطات طريقة تشخيص جديدة. وكان هناك اتهامات سابقة للصين بإخفاء حجم تفشي الفيروس في هوبي.

وفي غضون ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من “المبكر للغاية التنبؤ” بنهاية انتشار الفيروس. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن “الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه”.