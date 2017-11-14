ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 530 قتيلا و8 آلاف مصاب

خالد بدر الدين



أعلنت وكالة أنباء إيران اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 530 شخصا قتلوا في أسوأ زلزال تشهده إيران فى حدودها مع العراق منذ أكثر من عقد فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف وإن عدد الوفيات قد يرتفع مع وصول فرق البحث والإنقاذ إلى مناطق نائية في إيران.



وشعر الناس بالزلزال في العديد من الأقاليم الغربية في إيران لكن إقليم كرمانشاه كان الأكثر تضررا وإن 14 إقليما على الأقل في إيران تضررت من الزلزال وسقط أكثر من 300 من الضحايا في منطقة سرب الذهب في كرمانشاه على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود العراقية.



وأكد مكتب الطب الشرعي في إقليم كردستان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص في العراق والعديد من الأشخاص عبر الحدود في إيران لقوا مصرعهم منذ يوم الأحد عندما وقع زلزال قوي بالمنطقة وأمر وزير الداخلية العراقي بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوف فرق الدفاع المدني والإطفاء بعد الزلزال.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6.5 درجة وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.



وعلى الجانب الآخر من الحدود في إيران قال التلفزيون الرسمي إن عدة أشخاص قُتلوا كما أصيب كثيرون آخرون عندما لحقت أضرار بما لا يقل عن ثماني قرى حدودية وقُطعت الكهرباء في المنطقة وأرسلت السلطات فرق إنقاذ إلى المنطقة.



وذكرت وكالة رويترز ، أن أكثر المناطق تضررا فى العراق بلدة دربنديخان الواقعة على بعد 75 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في منطقة كردستان العراقية شبه المستقلة وأن أضرارا بالغة لحقت بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة ولا توجد كهرباء ولذلك يجري نقل الجرحى إلى السليمانية للعلاج ولحقت أضرار إنشائية كبيرة بمبان ومنازل وسقط جرحى في شريط من المدن والبلدات والقرى قرب الحدود الإيرانية بما في ذلك حلبجة وخناقين وبنجوين وترك سكان منازلهم وناموا في الشوارع لعدة ساعات بعد وقوع الزلزال.



وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الزلزال ألحق أضرارا بالغة ببعض القرى المؤلفة من بيوت مبنية بالطوب اللبن وتسعى فرق جاهدة للعثور على ناجين محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.



وقدم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تعازيه يوم الاثنين وحث جميع الهيئات الحكومية على بذل كل ما بوسعها لمساعدة المتضررين غير أنه مع تواصل عمليات البحث عن أحياء تحت أنقاض المباني التي تهدمت ثارت مشاعر الغضب وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الحكومي مشاهد لتلك المباني ومركبات سقط عليها الحطام ومصابين متدثرين بأغطية.