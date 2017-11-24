ارتفاع ضحايا حادث العريش إلى 85 شهيدًا و80 مصابًا

وكالات أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر رسمية، ارتفاع ضحايا حادث الروضة بالعريش إلى 85 شهيدًا و80 مصابًا. وأعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، الحداد 3 أيام على خلفية تفجير مسجد "الروضة" بالعريش، يذكر أن مجهولين، زرعوا عبوة ناسفة بجوار مسجد الروضة، في العريش، ما أسفر عن اس



وكالات

أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر رسمية، ارتفاع ضحايا حادث الروضة بالعريش إلى 85 شهيدًا و80 مصابًا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، الحداد 3 أيام على خلفية تفجير مسجد “الروضة” بالعريش، يذكر أن مجهولين، زرعوا عبوة ناسفة بجوار مسجد الروضة، في العريش، ما أسفر عن استشهاد 85، وإصابة 80 مدنيًا، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وكلف اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، بفتح تحقيقات موسعة، وتشكيل فريق بحث موسع يضم مباحث شمال سيناء والأمن الوطني والأمن العام، لسرعة تحديد للوقوف علي ملابسات انفجار عبوة ناسفة بجوار مسجد بالعريش، وكشف ملابساتها تمهيداً لضبطهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وجميع القيادات بمحافظة شمال سيناء لموقع الانفجار للوقوف علي ملابسات الحادث، وقامت أجهزة الأمن بإغلاق جميع المداخل والمخارج للعريش لسرعة ضبط الجناة.

