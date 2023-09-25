ارتفاع صافي ربح البنك المركزي ليسجل 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس

كشف المركز المالي الشهري للبنك المركزي، ارتفاع صافي ربح 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 14.318 مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري.
صافي ربح البنك المركزي
وبلغ إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية للبنك المركزي 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.561 تريلوين جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وبلغت الاحتياطيات 371.302 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، بينما سجل رأس المال 21.600 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وسجل إجمالي الأصول 4.746 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.661 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.