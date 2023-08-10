ارتفاع صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بـ5 مليارات دولار خلال أسبوع

ارتفع صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، فيما شهد إجمالي الاحتياطيات صعودًا بحوالي ملياري دولار، مستأنفًا اتجاهًا صعوديًّا بدأ منذ أن تبنّت أنقرة سياسة نقدية متشددة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي الوقت نفسه، أظهر قرار، نُشر في الجريدة الرسمية التركية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أن تركيا فرضت رسومًا إضافية 20% على بعض واردات الذهب؛ في محاولة للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري. يأتي ذلك بعد ساعات من فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالَج.

يُنظر إلى إعادة بناء مخزن العملات الاحتياطي للبنك المركزي على أنه مقياس لاستعداد السلطات لتخفيف الضوابط على الليرة، التي تراجعت بنسبة 26% منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه صمد في الأسابيع الأخيرة.

تراجعت احتياطيات البنك إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على العملة، ولإضفاء مزيد من الاستقرار على الليرة خلال فترة الانتخابات.