ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 100% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بـ 551 مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2022.

ويأتي ذلك استمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققها البنك الأهلي الكويتي – مصر، وفي ظل التطورات الاقتصادية المتتالية سجل البنك نتائج مالية قوية على كافة الأصعدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، كما تمكن من تعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة محققًا طفرة في نمو حجم الأعمال والأرباح.



صافي الدخل

وفى ظل التطور الملحوظ لحجم نمو البنك منذ أن بدأ نشاطه في مصر، فقد أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 40% ليحقق841 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 603 مليون جنيه مصري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 63% ليبلغ 779 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 478 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.



استراتيجيات التوسع

وتعقيبا على النتائج المالية، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “يتزامن تحقيقنا أرباحًا قياسية خلال الربع الأول من العام مع مرور 7 سنوات على تواجدنا في السوق المصرفي المصري، حيث نجح

طوال تلك الفترة أن يحقق الريادة في مؤشرات الأداء بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت نهجًا حذرًا لضمان النجاح المستدام وتحقيق أهداف استراتيجيتنا طويلة الأجل”.

وتابع: “إن استراتيجية البنك تعكس آفاقًا مستقبلية تتسم بالتوسع واقتناص الفرص التي تتماشي مع التطورات الاقتصادية وتحسين كفاءة جميع الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى تطوير القطاعات الرئيسية باعتبارها من أولويات النمو التي يتبناها البنك، وهو ما يبرزه ارتفاع إجمالي أصول البنك بشكل ملحوظ، وهذه الإنجازات هي شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لاغتنام الفرص التنافسية داخل السوق المصرية”.