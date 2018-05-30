ارتفاع صافى أرباح مينا فارم للأدوية إلى 82 مليون جنيه فى 3 أشهر

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 40% تقريبا خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح خلال الربع المذكور بقيمة 82.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 58.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 493 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مثارنة بنحو 421.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017 بزيادة قدرها 71.4 مليون جنيه أى ما يعادل 16.9% وفقا للبيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 299% خلال 2017 لتسجل 189 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 47.3 مليون جنيه في 2016.