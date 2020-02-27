ارتفاع صافى أرباح طلعت مصطفى إلى 1.9 مليار جنيه فى 2019

أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 1.7 مليار خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة المصرية اليوم الخميس عن ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار خلال 2018.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019 مقارنة مع تكاليف بلغت 4.6 مليار جنيه خلال 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للمجموعة ارتفاع صافى الربح إلى 471.1 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة مع صافى ربح بلغ 309.7 مليون جنيه خلال 2018.

طلعت مصطفى : سجلنا مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه فى 2019

وقالت المجموعة فى وقت سابق إنها حققت مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه من النشاط العقاري خلال العام الماضى.

وأضافت المجموعة فى إفصاح للبورصة 5 يناير الماضى إن مبيعات النشاط العقارى خلال عام 2019 تضمنت 5.4 مليار جنيه ناتج عن بيع وحدات غير سكنية (تجارية وإدارية).

وأوضحت المجموعة أن ما حققته من مبيعات خلال العام الماضى لم يبتعد كثيرا عن إنجازات عام 2018 الذى سجلت فيه مبيعات بقيمة 21.3 مليار .

وأشارت إلى أن العام الماضى شهد صفقة استحواذ بمبلغ مليار جنيه على أربعة مدارس بمدينتى الرحاب ومدينتى وهو ما يفسر التراجع الطفيف فى إجمالى مبيعات 2019.

وأطلقت طلعت مصطفى مشروع “بريفادو” للإسكان الفاخر فى مدينتى خلال العام الماضى ، وسجلت مبيعاتها حوالى 5.7 مليار جنيه منذ إطلاقه فى يونيو 2019 مما أثر إيجابيا على مبيعات العام.

كما قامت المجموعة ببيع وحدات سكنية (شقق وفيلات) بمبلغ 473 مليون جنيه خلال العام الماضى، إضافة إلى مبيعات العضويات الجديدة فى أندية المجموعة بمبلغ 931 مليون جنيه .

طلعت مصطفى سجلت 1.7 مليار جنيه أرباح فى 2018

وارتفع صافى الربح المجمع للمجموعة خلال عام 2018 إلى 1.77 مليار جنيه، مقارنة مع 1.38 مليار خلال 2017 بزيادة 28% .

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 21.3 مليار جنيه خلال 2018، مقارنة مع 13.1 مليار عن الفترة المقارنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 بنمو 62% .

وأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007 طبقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992. ويبلغ رأسمالها المصدر 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم

وبدأت الشركة نشاطها فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها، ثم توسعت فى مجال التطوير العقارى لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر والشرق والأوسط.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%)، ريمكو للاستثمارات ذ م م (6.45%)، وآخرون.

ويرأس مجلس إدارة المجموعة حاليا المهندس طارق طلعت مصطفى ، بينما يشغل المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيسى التنفيذى والعضو المنتدب وهو الابن الأصغر لمؤسس المجموعة طلعت مصطفى، بينما يشغل شقيقهم الثالث المهندس هانى طلعت مصطفى منصب عضو مجلس إدارة تنفيذى .

كما يشغل محمد هشام طلعت (نجل المهندس هشام طلعت مصطفى) منصب الرئيس التنفيذى لتعظيم العوائد الدورية، بينما يشغل شقيقه عمر هشام طلعت منصب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالمجموعة.

كما يشغل محمود هانى طلعت ” نجل المهندس هانى طلعت مصطفى” منصب الرئيس التنفيذى لمبيعات المشروعات الراقية وفقا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة الإلكترونى.

المجموعة : سلمنا 100 ألف وحدة عقارية منذ التأسيس

مهندس طلعت مصطفى

وقامت المجموعة خلال 40 عاما بتطوير 8.5 مليون متر مربع من الأراضي وبيع ما يربو على 57 ألف وحدة عقارية علي مسطح مباني يتجاوز 9 ملايين متر مربع.

وقالت المجموعة إنها قامت بتسليم 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وغير سكنية) منذ بداية نشاطها وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية الأحد الماضى.

و يتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك مجموعة طلعت مصطفي ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة ، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

وبدأت الشركة تنويع أعمالها فى الفترة الأخيرة من خلال البدء في تطوير خمسة مشروعات فندقية ومنتجعات أخرى إضافية، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها الإلكترونى.

وتتفاوض مجموعة طلعت مصطفى فى الوقت الحالى للحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط” بآلية التخصيص المباشر لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.