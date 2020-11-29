ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارة الكهربائية «كونا»إلى 41 ألف وحدة فى 10 أشهر

ارتفعت صادرات هيونداي موتور من السيارة "كونا" بنسبة 53.7% مقارنة بـ 26,922 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز التابعة لها أنهما صدرتا ما مجموعه 98,505 سيارة كهربائية إلى الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 71.3% عن نفس الفترة من العام الماضي (57,517 وحدة)، بحسب وكالة يونهاب.

سيارة “كونا” التى تنتجها هيونداي موتور قائمة السيارات الكهربائية التي صدرتها هيونداي وكيا

وتصدرت سيارة “كونا” التى تنتجها هيونداي موتور قائمة السيارات الكهربائية التي صدرتها هيونداي وكيا إلى الخارج في هذا العام، بـ 41,384 وحدة خلال الـ 10 أشهر الأولى من هذا العام.

وارتفعت صادرات هيونداي موتور من السيارة “كونا” بنسبة 53.7% مقارنة بـ 26,922 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات سيارتا “نيرو” و”سول” لـ كيا موتوز بنسبتي 210.5% و50.4% إلى 38,299 وحدة و8,244 وحدة على التوالي، في حين انخفضت صادرات سيارة “أيونيك” لـ هيونداي موتور بنسبة 17.2% إلى 10,578 وحدة.

صدرت هيونداي وكيا تصدران 12,740 وحدة إلى الخارج خلال أكتوبرالماضى

وفي شهر أكتوبر وحده، صدرت هيونداي وكيا ما مجموعه 12,740 وحدة إلى الخارج، بزيادة قدرها 39.7% عن نفس الشهر من العام الماضي(9,119 وحدة).

وارتفعت صادرات “نيرو” بنسبة 202.5% على أساس سنوي لتصل إلى 5,554 وحدة. كما زادت صادرات “كونا” بنسبة 47.6% إلى 5,767 وحدة.

ورغم ذلك تراجعت صادرات “سول” و”أيونيك” بنسبتي 5.9% و66.4% إلى 897 وحدة و852 وحدة على التوالي.

ويبدو أن هذه الزيادة في الصادرات تعزى إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وسط تعزيز اللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي (EU).

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن رابطة كوريا لمصنعي السيارات، بلغت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية إلى أوروبا 73,392 وحدة في هذا العام، وهذا يمثل 70.3% من إجمالي الصادرات.

وقالت شركة أبحاث السوق “EV Sales” إن حصة هيونداي وكيا في السوق العالمي للسيارات الكهربائية بلغت 7% في الربع الثالث من هذا العام لتحتل المرتبة الخامسة بعد تسلا وفولكس واجن ورينو – نيسان وسايك موتورز.

وتعتزم هيونداي وكيا طرح سيارة جديدة قائمة على منصتهما الخاصة “E-GMP” في العام المقبل. وتخطط هيونداي لطرح “أيونيك 5″ و”JW” (اسم المشروع) لـ جينيسيس، في حين تخطط كيا لطرح “CV” (اسم المشروع) في العام المقبل.

هيونداي و كيا صدرتا 40,182 سيارة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020

وقالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز فى السابق إنهما صدرتا ما مجموعه 40,182 سيارة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 57.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب الموديلات، ارتفعت صادرات سيارة “كونا” لـ هيونداي موتور بنسبة 30.4% إلى 16,856 وحدة، فيما زادت صادرات سيارة “نيرو” لـ كيا موتورز بنسبة 157.2% إلى 13,376 وحدة.

وارتفعت صادرات سيارة “أيونيك” لـ هيونداي موتور بنسبة 18% إلى 6,432 وحدة، فيما ارتفعت صادرات سيارة “سول” لـ كيا موتورز بنسبة 88% إلى 3,518 وحدة.

وفي شهر مايو، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بمقدار أكثر من الضعفين على أساس سنوي لتصل إلى 11,072 وحدة.

وارتفعت صادرات “نيرو” بنسبة 434% إلى 4,589 وحدة، وسجلت صادرات “كونا” ارتفاعا بنسبة 67% لتصل إلى 4,321 وحدة.

وزادت صادرات “أيونيك” و”سول” بنسبتي 20.5% و157.6% إلى 1,093 وحدة و1,069 وحدة على التوالي.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 69.1% على أساس سنوي في شهر مايو لتصل إلى 396 مليون دولار.