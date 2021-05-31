ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة إلى 118 ألف وحدة فى 4 أشهر

أظهرت بيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة لمجموعة هيونداي موتور قفزت بنسبة 46.6% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على سياراتها الكهربائية والهجينة، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت الصادرات المجمعة للسيارات الصديقة للبيئة لشركتى هيونداي موتور وكيا 118,321 وحدة في الفترة من يناير إلى أبريل، وذلك ارتفاعا من 80,689 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الكورية (KAMA).

السيارات الصديقة للبيئة تشمل السيارات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة

وتشتمل السيارات الصديقة للبيئة على السيارات العاملة بالبطارية الكهربائية وخلايا وقود الهيدروجين والسيارات الهجينة التي تستخدم مزيجا من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي للبطارية.

وقامت هيونداي موتور بشحن 65,909 وحدات خلال الفترة المذكورة حيث طرحت مجموعة واسعة من السيارات الهجينة في الأسواق الخارجية في وقت سابق من هذا العام.

وتطرح هيونداي موتور الإصدارات الهجينة للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل “كونا” و”توسان” و”سنتافي”. علاوة على سيارات السيدان مثل “أيونيك” و”سوناتا” و”أفانتي”.

من بين السيارات الكهربائية “أيونيك 5″ و”كونا”

وتضم تشكيلة السيارات الكهربائية الخاصة بها سيارات “أيونيك 5″ و”كونا” الرياضية المتعددة الاستخدامات وشاحنة البيك-أب “بوتر” و”أيونيك هاتشباك”.

وتم بيع ما مجموعه 3,091 وحدة من سيارة “أيونيك 5″، وهي سيارة كهربائية بالكامل والمجهزة بمنصتها المخصصة، منذ إطلاقها في السوق الأوروبي في الشهر الماضي، و 526 وحدة من سيارتها الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود، “نيكسو”، بزيادة قدرها 39.5% على أساس سنوي.

كيا تصدر 52,412 وحدة في الأشهر الأربعة الأولى

وأظهرت البيانات أن كيا صدرت 52,412 وحدة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع زيادة مبيعات “نيرو EV” بأكثر من الضعف إلى 19,787 وحدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

يشار إلى أن شركتى هيونداي موتور وكيا حققتا قفزة بأكثر من أربعة أضعاف في مبيعات السيارات في أوروبا في الشهر الماضي. وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بفضل التأثير الأساسي المنخفض والطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

وباعت الشركتان 78,495 وحدة في أوروبا في أبريل، بزيادة قدرها 317.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات (EAMA).

وقال EAMA إن نمو المبيعات تفوق على القفزة الإجمالية لسوق السيارات الأوروبية البالغة 255.9% خلال الفترة المذكورة بفضل التعافي من الركود الناجم عن جائحة كورونا، مما رفع حصتهما في السوق إلى 7.5% من 6.4% خلال الفترة المذكورة.

وقال الاتحاد إن هيونداي موتور باعت 36,087 وحدة، فيما باعت شركتها الشقيقة كيا 42,408 وحدات في الشهر الماضي.

كما ارتفعت مبيعاتهما من السيارات الكهربائية بنسبة 285% على أساس سنوي إلى 8,393 وحدة في أبريل، مدفوعة بالطلب القوي على الموديلات الصديقة للبيئة.