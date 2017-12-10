ارتفاع صادرات موانئ البحر الأحمر 24% خلال نوفمبر

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر نوفمبر الماضى تداول 546 ألف طن بضائع عامة، بكمية وارد 243 ألف طن، وصادر 303 آلاف، بنسبة زيادة 24% فى الصادرات على الواردات خلال نفس الفترة، وذلك بموانئ السويس وسفاجا ونويبع.وشهد ميناء السويس ت



نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر نوفمبر الماضى تداول 546 ألف طن بضائع عامة، بكمية وارد 243 ألف طن، وصادر 303 آلاف، بنسبة زيادة 24% فى الصادرات على الواردات خلال نفس الفترة، وذلك بموانئ السويس وسفاجا ونويبع.

وشهد ميناء السويس تداول 30 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 25%، على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 10 آلاف طن بضائع ومغادرة 20 ألف طن، بنسبة زيادة 108% فى الصادر عن الوارد.

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 262 الف طن بضائع من خلال استقبال 114 ألف طن ومغادرة 148 ألفا، بنسبة زيادة 30% فى الصادر عن الوارد، فيما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن من خلال استقبال 8 آلاف ومغادرة 33 ألفا بزيادة 317% فى الصادر عن الوارد.

على جانب آخر، شهد ميناء الزيتيات وصول 112 ألف طن بوتاجاز، وغادر ميناء القصير 101 ألف طن فوسفات.