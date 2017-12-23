ارتفاع صادرات مواد البناء إلى 4.623 مليار دولار خلال 11 شهرا

عمر سالم:ارتفعت صادرات مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 بنحو 4.5% لتسجل 4.623 مليار دولار مقابل 4.424 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.كشف المجلس التصديرى لمواد البناء فى بيان اليوم أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس خلال يناير المقبل، لتحديد خطة عمل المجلس فى

عمر سالم:

ارتفعت صادرات مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 بنحو 4.5% لتسجل 4.623 مليار دولار مقابل 4.424 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء فى بيان اليوم أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس خلال يناير المقبل، لتحديد خطة عمل المجلس فى 2018 والتركيز على محور زيادة الصادرات خاصة للأسواق الأفريقية.

ويناقش المجلس فى اجتماعه المرتقب استراتيجية قطاع مواد البناء 2020 والتى تستهدف التوسع فى الصادرات لأسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى خريطة المعارض الخارجية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، التى تولت ملف المعارض الخارجية.

وأعلن المجلس انه سيستقدم بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، بعثة مشترين من دول شرق وغربى أفريقيا خلال الربع الأول من 2018، كما يشارك المجلس فى معرض “باتيمات مصر” خلال مارس المقبل، إلى جانب الاشتراك فى معرض “شيامن” بالصين خلال الشهر نفسه، بأكثر من 25 شركة متخصصة فى كل قطاعات مواد البناء.

كما يقوم المجلس بمناقشة خطة إرسال بعثة تجارية من مصر إلى نيجيريا خلال أبريل 2018، بهدف توسيع صادرات قطاع مواد البناء لأسواق أفريقيا.

وتهدف خطة المجلس التصديرى لمواد البناء وهيئة المعارض للوصول بصادرات قطاع مواد البناء إلى أعلى رقم خلال 2018، خاصة أن صادرات القطاع من المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام.