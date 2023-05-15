ارتفاع صادرات مصر من البصل إلى 30 مليون دولار

قفزت صادرات مصر من ال

بنسبة 221.1% خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 30.003 مليون مقابل 9.343 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية

وأفادت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتراجع جملة صادرات مصر خلال أول شهرين من 2023 بنسبة 13.4% مسجلةً نحو 7.41 مليار دولار مقابل 8.56 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الصادرات الزراعية

بينما ارتفع حجم الصادرات الزراعية بنسبة 6.1% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 669.728 مليون دولار مقارنة مع 631.475 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، صرح سابقًا ، بأن أسعار البصل ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا عن أسعاره في المواسم السابقة وسجلت 14 جنيهًا.

خسائر فادحة

وقال نقيب الفلاحين إن المزارعين عزوفوا عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة المواسم السابقة وهو السبب الأساسي في ارتفاع اسعاره.

وأوضح عدد من التجار أن سعر البصل الأحمر سجل في الأسواق نحو 15 جنيهًا، والبصل المقور 14 جنيهًا، والبصل الذهبي 16 جنيهًا.

ويزرع محصول البصل غالبًا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر ،وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري، ويجنى محصول البصل في شهور أبريل ومايو ويونيو من كل عام.