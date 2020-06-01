ارتفاع صادرات مصر من البصل إلى 220 ألف طن منذ بداية 2020

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادر البصل منذ بداية الصادرات لـ220 ألف طن منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن ليحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس.

وأوضح العطار أنه جارٍ الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وتعبئة البصل الطازج “الناشف” للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح “العطار” في تصريحات لـ”المال”، أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الانكماش في القطاع السياحي، بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، بالإضافة إلى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوروبية.

ولفت العطار أن صادرات البصل المصري جيدة، رغم زيادة صادرات الهند وانخفاض السعر في الموسم الجاري.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تدخلت لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير، بعد اجتياح فيروس كورونا لجميع دول العالم.

وكشف تقرير سابق لوزارة الزراعة أنه تم توفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

يذكر أنه إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة ، و تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل أو فرض حظر التجوال.