اقتصاد وأسواق

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.3 مليون طن

بزيادة قدرها 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي
الصاوي أحمد 6:15 م, الأحد, 8 أغسطس 21 6:15 م, الأحد, 8 أغسطس 21

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن، وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 اغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و330 ألفا و992 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 750 ألف طن على نفس الفترة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

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وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و 791 ألفا 893 طنا، إضافة إلي تصدير 620 ألفا 119 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 451 ألف و896 طن بنجر علف، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 176 ألفا و610 أطنان، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألف و 27 طن،

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واحتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 الفا و461 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و930 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و 342 طنا.

بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الفا و157 طنا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 370 طن.

وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 996 طنا، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و 332 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 286 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 367 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 4477 طنا.

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بقلم الصاوي أحمد

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