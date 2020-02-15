اقتصاد وأسواق

ارتفاع صادرات مصر إلى غينيا بيساو خلال 2018 لتسجل 84 مليون دولار

مصر لم تستورد أى سلع من غينيا بيساو خلال 2018
أحمد اللاهوني 5:45 م, السبت, 15 فبراير 20 5:45 م, السبت, 15 فبراير 20

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ارتفعت صادرات مصر إلى غينيا بيساو لتسجل 84 مليون دولار خلال 2018، مقابل 59 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

وأوضح التقرير، أن مصر لم تستورد أى سلع من غينيا بيساو خلال 2018، مقابل واردات بـ 14 مليون دولار خلال 2017.

وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري حقق فائضًا لصالح مصر بنحو 84 مليون دولار خلال 2018، مقابل 45 مليون دولار خلال 2017.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا، بلغ مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليارو130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017 .

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بقلم أحمد اللاهوني

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