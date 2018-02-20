ارتفاع صادرات سويسرا من الذهب 133 % للصين

خالد بدر الدين: أعلنت هيئة الجمارك السويسرية الثلاثاء، أن صادرات سويسرا من الذهب إلى الصين قفزت بأكثر من 133. % فى يناير الماضى لترتفع إلى 41.5 طن لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام . وذكرت وكالة رويترز أن صادرات سيويسرا من الذهب انتعشت الشهر الماضى إلى الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم&nbs

خالد بدر الدين:

أعلنت هيئة الجمارك السويسرية الثلاثاء، أن صادرات سويسرا من الذهب إلى الصين قفزت بأكثر من 133. % فى يناير الماضى لترتفع إلى 41.5 طن لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام .





وذكرت وكالة رويترز أن صادرات سيويسرا من الذهب انتعشت الشهر الماضى إلى الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم لتتفوق على صادرتها خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى توقفت عند 17.8 طن مما جعلها المتلقي الرئيسي لصادرات الذهب السويسرية .

وتراجعت شحنات الذهب السويسرى إلى الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم إلى 14.335 طن فى يناير الماضى بالمقارنة مع 26.543 طن في يناير من العام الماضى بينما بلغت الصادرات من الذهب السويسرى إلى هونج كونج حوالى 24.459 طن ارتفاعا من 20.899 طن خلال نفس الفترة.

وأكدت حكومة سويسرا التى تعد مركزا مهما لتجارة وتخزين وصقل المعادن النفيسة، إن وارداتها الصافية من الذهب قفزت إلى أعلى مستوى منذ أغسطس الماضى لتزداد إلى 97.205 طن الشهر الماضي مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوى منذ 5 شهور في حين ارتفعت الواردات بحوالى 25 % .

وجاءت دولة الإمارات العربية كأكبر مصدر لواردات الذهب السويسرية الشهر الماضي مع قيامها بشحن 21.446 طن من الذهب إلى سويسرا وصدرت أوزبكستان أيضا حوالي 20 طنا من المعدن الأصفر إلى سويسرا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضى.