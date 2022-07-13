ارتفاع صادرات روسيا من الديزل إلى الشرق الأوسط منذ الحرب مع أوكرانيا

صادرات روسيا من الديزل ومنتجات الوقود الأخرى التي تتجنبها دول كثيرة في أوروبا سرعان ما تسلك سبيلها نحو وجهة جديدة، الشرق الأوسط، فمنذ فبراير الماضي ارتفعت التدفقات الروسية بشكل شهريّ إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع بدء الحرب في أوكرانيا.

وبلغت في يونيو الماضي 155 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات “فورتيكسا” التي جمعتها “بلومبرغ”. وفي المقابل تراجعت واردات أوروبا 30% خلال هذه الفترة.

ورغم أن شحنات المنتجات البترولية الروسية إلى الشرق الأوسط ليست جديدة، فإنّ التدفقات الأخيرة تبرز تأثير الحرب في تغيير مسار التجارة القائم منذ فترة طويلة، وخلق فرص جديدة للتجار.

اتجاه صادرات روسيا من الديزل إلى الشرق الأوسط

وقد حظرت الولايات المتحدة بالفعل الوقود الروسي، في الوقت الذي يفرض فيه عديد من الشركات الأوروبية من تلقاء أنفسها العقوبات على موسكو. ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الواردات المنقولة بحراً من روسيا.

قال جوناثان ليتش، محلل سوق النفط في شركة “تيرنر ميسون”: “عندما نقترب من نهاية العام، قد يزداد تدفق الوقود الروسي، لا سيما الديزل”، مضيفاً أنه من المحتمل أن تؤمّن روسيا شحنات المنتجات البترولية.

وأضاف أن معظم واردات الشرق الأوسط من روسيا عبارة عن زيت الوقود، وهي عبارة عن بقايا ناتجة عن عمليات التكرير، وغالباً ما تُستخدم في توليد الطاقة والشحن. وتُظهِر بيانات “فورتيكسا” أن هذه الواردات تشمل أيضاً البنزين ووقود الطائرات والديزل، فضلاً عن المنتجات الأقل شهرة.

ولفت إلى أن تدفقات المنتجات البترولية الروسية إلى المنطقة الشهر الماضي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2016 على الأقل، وذهب أكثر من ثلثها إلى مركز تجارة وتخزين النفط في الفجيرة الإماراتية.

وحسب كوين ويسلز، محلل منتجات النفط البارز في “إنيرجي أسبكتس” : “ليس من السهل تتبع ما يحدث للوقود القادم من روسيا بمجرد تفريغه في الفجيرة، فبعدما يصبح في الخزان يمكن خلطه بزيت آخر، ما يجعل من الصعب تتبع جزيئات النفط الروسية الأصل.

قيود مستقبلية

ويرى ويسلز أنه من المحتمل أن تستمر التدفقات الروسية إلى الشرق الأوسط في الوقت الحالي، لكنه رجّح أن تتباطأ في نهاية المطاف بسبب القيود المستقبلية المتعلقة بتأمين الشحن، إذ ستعتمد روسيا بعد ذلك في الغالب على أسطولها الخاص لنقل الشحنات.

تفيد بيانات “فورتيكسا” بأن صادرات الوقود الروسي إلى الشرق الأوسط في طريقها لتخطي الرقم القياسي لشهر يونيو، إذ تجاوزت 220 ألف برميل يومياً في الفترة من 1 إلى 11 يوليو.

مع ذلك فإنها تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي صادرات المنتجات النفطية الروسية. كما أنها أبعد ما يكون عن تعويض الانخفاض في واردات أوروبا من روسيا، التي انخفضت بأكثر من نصف مليون برميل يومياً بين شهرَي فبراير ويونيو.

وبينما يعتبر ليتش أنه “بالنظر إلى المستقبل فإن تجارة وقود الديزل غير الخاضعة للعقوبات ستشمل شحنات روسية متجهة إلى منطقة الخليج العربي لتفريغها هناك، ومن ثم تنقل سفينة أخرى الديزل المنتج في الشرق الأوسط إلى أوروبا.. لكن ستكون مناطق رمادية، إذ يُحتمل أن يجري نقل المنتج الروسي نفسه بهذه الآلية”.