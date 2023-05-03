ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى أعلى مستوى منذ غزو أوكرانيا

سجلت صادرات النفط الروسية زيادة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يشير إلى أن روسيا لم تنفذ تهديدها بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الصادرات خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل الماضي وصلت إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها تقريبًا منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، استقر متوسط تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية. الحكومة الروسية تستأنف شراء العملات الأجنبية

من ناحية أخرى، تعتزم حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف شراء العملات الأجنبية من أسواق الصرف لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي، بفضل استقرار الأوضاع المالية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وتعهدت الحكومة الروسية في فبراير الماضي بخفض إنتاجها من النفط بمقدر 500 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر المقبل، ردًا على القيود التجارية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط الخام الروسي، وقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار صادرات هذا الخام.