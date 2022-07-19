ارتفاع صادرات النحاس 66% لتسجل 189 مليون دولار خلال 5 شهور

صعدت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 66% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 189 مليون دولار، مقابل 114 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وذكر تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، أن السعودية على رأس قائمة الدول المستوردة للنحاس المصرى بقيمة 104 ملايين دولار، تلتها الجزائر بقيمة 20.1 مليون دولار، ثم لبنان بقيمة 19.4 مليون دولار، والصين بقيمة 13 مليون دولار.

وقفزت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.