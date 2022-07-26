ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى الإمارات 124% خلال 6 شهور لتسجل 84 مليون دولار

صعدت صادرات الملابس الجاهزة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنسبة 124% لتسجل 84 مليون دولار، مقابل 37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأشار تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال» إلى أن قائمة أكبر 15 شركة مصدرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، ضمت اليكس أباريلز للملابس الجاهزة، وتى اند سى، ولوتس، وشركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة، وجيد تكستايل ايجبت، وأوراجلو ايجيبت.

وشملت القائمة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ودايس، وشركة امبى إنترناشيونال للصناعة، وسى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت، وبركات بدر الدين وشركاه، وماستر لتصنيع القطنيات والتطريز والطباعة، وشركة شاهينلر ايجيبت، وايليت ميرشينديزينج، وشركة روبيرد لصناعة الملابس الجاهزة.