ارتفاع صادرات العنب الطازج إلى 125 ألف طن منذ بداية العام

قفزت صادرات العنب إلي ما يزيد عن 125 ألف طن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن مقارنة بـ146 ألف طن خلال العام الماضي بالكامل.

وأكد تقرير صادر عن الأدارة المركزية للحجر الزراعي، أن صادرات العنب المصري تشهد زيادة وإقبالا كبيرا من المستهلكين في الخليج والدول الأوروبية خلال الفترة الحالية في ظل تحسن جودة الإنتاج خلال الموسم الجاري .

وأفاد التقرير أن أبرز الدول التي يتم التصدير لها هي المملكة المتحدة والسعودية وروسيا وألمانيا وغيرها كما أن المزارعين قامو بتطبيق المعايير الزراعية الجيدة وبالتالي جودة المحصول .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العطار مدير الأدارة المركزية للحجر الزرعي لـ”المال ” أن زيادة الصادرات المتتالية للعنب نتيجة تطبيق المعايير الزراعية الجيدة وتكويد المزارع التي تتيح تتبعها وكذلك تنفيذ برامج إرشاد ومكافحة جيدة ترفع من جودة الصادرات .

وأضاف العطار أن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية ليست بسبب زيادة التصدير، مشيرا إلي أن المزارع التصديرية منفصلة عن المزارع التي تخاطب السوق المحلية .

و أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام وأن صادرات البطاطس تقترب من الـ 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية.



ولفت أيضا إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.

وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألفا و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 ملايين و255 ألفا و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.