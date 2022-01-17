ارتفاع صادرات الصين في ديسمبر 20.9% مقارنة بنفس الشهر فى عام الوباء

قفزت صادرات الصين بحوالى 20.9 % خلال شهر ديسمبر الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من عام الوباء بينما ارتفعت الواردات أقل من المتوقع لتبلغ حوالى 19.5% منسوبة بالدولار الأمريكي.

جاء ذلك فى تقرير حديث أصدرته مؤخرا هيئة الجمارك الصينية لترتفع عن توقعات وكالة رويترز التي توقفت عند 20% للصادرات وما يقرب من 26% بالنسبة للواردات.

وكانت صادرات الصين ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي في نوفمبر وزادت الواردات بنسبة 31.7% على أساس سنوي بنفس الشهر.

وذكرت قناة CNBC الأمريكية أن صادرات الصين زادت فى الشهر الماضى بنسبة أكبر مما شهده شهر نوفمبر بالعام الثانى للوباء.

وسجلت أرقام شهر ديسمبر بالنسبة لواردات الصين تباطؤا حادا فى الشهر الأخير من عام 2021 مقارنة بشهر نوفمبر بنفس العام.

وتراجعت واردات الصين من النفط الخام بالعام الماضى إلى 512.98 مليون طن بأول انخفاض سنوي من 20سنة بسبب وباء كورونا.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فقد بلغت واردات شهر ديسمبر 46.14 مليون طن مقارنة مع 542.39 مليون طن في عام الوياء. وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنهاية العام الماضى 396.58 مليار دولار ووصل الفائض بديسمبر إلى 39.23 مليار دولار.

وحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو مرتفع بلغ 8.1٪ في عام 2021، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل مطّرد حتى نهاية العام.

وعوض معدل نمو اقتصاد الصين المرتفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم المرتفع خلال العام الماضى التراجع في قطاع مبيعات التجزئة.

وتساءل المكتب الوطني الصيني للإحصاء: كيف سيتأثر نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم فى ظل انتشار العدوى من فيروس كورونا المميت.

وأكد المارد الصيني على ترسيخ مكانته في عدة دول من العالم عبر مشروعه الضخم مبادرة الحزام والطريق التى تربط الشرق بالغرب.

وواصلت الصين بمسارها إلى المغرب عبر اتفاقيات مشتركة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين مع انتشار سلالة أوميكرون وتطمح بكين من خلال اتفاقيتها مع المغرب لتشجيع شركاتها للاستثمار بمختلف القطاعات، ومنها صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والزراعة.

وينص الاتفاق بين الصين والمغرب أيضا على تعاون ثلاثي مع دول بأفريقيا ولا سيما في مجال التنمية المحافظة على البيئة.

وترجع العلاقات المغاربية الصينية لجذورها إلى عام 1958 لتصبح الرباط أول بلد مغاربي ينضم لمبادرة طريق الحرير في عام 2017.

وضخت حكومة بكين استثمارات صينية مباشرة في المغرب بلغت نحو 380 مليون دولار ونمت العلاقات التجارية بين البلدين 50%.

ونمت العلاقات التجارية بين البلدين بنسبة 50% من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار في 2021.