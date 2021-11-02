ارتفاع صادرات الزجاج إلى 311 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2021

زادت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 27% خلال أول 9 شهور من 2021 لتسجل 311 مليون دولار، مقابل 245 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وحلت تركيا على قائمة الدول المستوردة للزجاج بقيمة 49 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 33.76 مليون دولار، وهولندا بقيمة 15.14 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 14.97 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 14.19 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليون دولار.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأوضحت أن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق الخارجية.

وأضافت: جاء ذلك بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.