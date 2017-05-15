ارتفاع صادرات الأثاث خلال الربع الأول إلى 1.6 مليار جنيه

عمر سالمقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن صادرات الأثاث من يناير إلى مارس 2017 سجلت 1,668 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 136% على العام السابق، بينما حققت نموًّا بنسبة 7% مقارنة بالدولار.وأوضح درياس، لـ"المـال"، أنه من المقرر أن يشارك المجلس بمعرض إندكس دبي، والذي يقام خلال ال

عمر سالم

قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن صادرات الأثاث من يناير إلى مارس 2017 سجلت 1,668 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 136% على العام السابق، بينما حققت نموًّا بنسبة 7% مقارنة بالدولار.





وأوضح درياس، لـ”المـال”، أنه من المقرر أن يشارك المجلس بمعرض إندكس دبي، والذي يقام خلال الفترة من 22- 25 مايو، بمشاركة 10 شركات من قطاعي الأثاث والحِرف اليدوية بمساحة 500 متر مربع.