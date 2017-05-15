ارتفاع صادرات الأثاث خلال الربع الأول إلى 1.6 مليار جنيه

عمر سالم
قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن صادرات الأثاث من يناير إلى مارس 2017 سجلت 1,668 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 136% على العام السابق، بينما حققت نموًّا بنسبة 7% مقارنة بالدولار.
وأوضح درياس، لـ”المـال”، أنه من المقرر أن يشارك المجلس بمعرض إندكس دبي، والذي يقام خلال الفترة من 22- 25 مايو، بمشاركة 10 شركات من قطاعي الأثاث والحِرف اليدوية بمساحة 500 متر مربع.
وتوقَّع المجلس التصديري زيادة صادرات الأثاث بنسبة 20% لتسجل 450 مليون دولار العام الحالي، مقابل 380 مليونًا لعام 2016، مشيرًا إلى أن 60% من صادرات القطاع تُوجَّه للسعودية.