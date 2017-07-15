ارتفاع شهادة إيداع التجارى الدولى 7%

أسماء السيداقتنصت شهادة إيداع "التجارى الدولى CIB" صدارة ارتفاعات شهادات الإيداع الدولية GDR للأسهم المصرية خلال الأسبوع الماضى، بعد أن ارتفعت بنحو 7%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع السهم فى البورصة المصرية بنسبة 6%.وأنهت شهادة إيداع "التجارى الدولى" تعاملات يوم الجمعة المنقضية على ارتفاع لتسجل

أسماء السيد

اقتنصت شهادة إيداع “التجارى الدولى CIB” صدارة ارتفاعات شهادات الإيداع الدولية GDR للأسهم المصرية خلال الأسبوع الماضى، بعد أن ارتفعت بنحو 7%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع السهم فى البورصة المصرية بنسبة 6%.

وأنهت شهادة إيداع “التجارى الدولى” تعاملات يوم الجمعة المنقضية على ارتفاع لتسجل 4.85 دولار مقارنة بإغلاقها الأسبوع الماضى عند 4.52 دولار، كما أنهى السهم تعاملات يوم الخميس الماضى فى البورصة المصرية عند 87.12 جنيه مقارنة بإغلاقه يوم الأحد الماضى عند 82 جنيه .

وفى سياق متصل ارتفع أداء شهادة ايداع شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية بنحو 1% لتنهى تعاملاتها عند 5.25 دولار أمس الجمعة مقارنة بـ 5.19 دولار الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد الثبات اختتمت شهادة ايداع المجموعة المالية “هيرمس” تعاملاتها عند 2.65 دولار وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، إضافة إلى ثبات شهادة ايداع “otmt” عند 0.30 دولار وهو نفس اغلاقها منذ 10 إبريل المنقضى.

وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى، إذ سجل المؤشر الرئيسى “egx30” 13823 نقطة مرتفعًا بنسبة 3.39%، ومؤشر أسهم الصغيرة بنسبة 1.73% عند 686 نقطة، كما صعد “egx100” بنسبة 1.58% عند 1571 نقطة.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، جدولا يوضح بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الحالى، وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات للحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها لشهادات إيداع، فيما يتبقى 3.3 مليون سهم للبنك التجارى.

وأوضح البيان وجود 12 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم شركات بالم هيلز للتعمير، وجى بى أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 650.92 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.84 مليون سهم، قبل أن يتم وقف تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، ليسيسكو مصر، وباكين” على الترتيب: 129.39 مليون سهم، 111.29 مليون سهم، 68.65 مليون سهم ، 47.59 مليون سهم ،41 مليون سهم، 27.27 مليون سهم، 14 مليون سهم ،4.68 مليون سهم، و3.81 ملايين سهم.