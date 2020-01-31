ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 10% في 3 أيام



واصل سهم شركة المصرية للاتصالات ارتفاعه بالبورصة المصرية للجلسة الثانية مسجلاً مكاسب سوقية إجمالية قدرها جنيهين، مستفيداً من عرض شراء فودافون مصر، وبحلول منتصف تعاملات جلسة أمس الخميس ارتفع السهم 10% ليسجل 12.3 جنيه مقابل 10.2 جنيه لدى إغلاق جلسة الثلاثاء الماضى والتي سبقت الإعلان عن الإستحواذ المرتقب من قبل شركة الاتصالات السعودية على فودافون مصر.

وكان السهم قد سجل ارتفاعا خلال جلسة الأربعاء الماضى وصل سعر السهم خلال جلسة الافتتاح إلي مستوى 11.20 قرش بزيادة نسبتها 10%، كما شهد السهم أيضا ارتفاعا بنسبة 10% خلال جلسة الثلاثاء الماضى ووصل سعر السهم إلى سعر 10.57 قرش، وتم إغلاق الجلسة على سعر 10.20 قرش بزيادة 6%.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أكدت الشركة في بيان صادر للبورصة المصرية أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كل البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.