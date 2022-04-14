عرض الملياردير الأمريكى إيلون ماسك صاحب ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائي شراء شركة تويتر للتغريدات الاجتماعية والسياسية مقابل 54.20 دولار للسهم مما جعل أسعار أسهم الشركة تقفز بأكثر من 12% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أغلقت عند 45.85 دولار للسهم أمس الأربعاء، كما أكد ماسك أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحول لشركة خاصة وكتب ماسك في رسالة أرسلها إلى بريت تايلور رئيس مجلس إدارة “Twitter” وكشف عنها في إفصاح.

ورفع إيلون ماسك عرضه السعري عند 54.20 دولار للسهم بنسبة 38% فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في أول أبريل الماضى.

وذكرت شبكة CNBC أن أول أبريل الماضى كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار إيلون ماسك 9% من تويتر.

وأعلن الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا للمركبات الكهربائية أنه بات يمتلك نحو 9.2% من أسهم شركة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعى.

وأصبح صاحب تسلا يمتلك أكثر من 938.4 مليون سهمًا في شركة التواصل الاجتماعي أو مايعادل 9.2 ٪ من أسهم الشركة.

وارتفع سهم شركة تويتر بأكثر من 25% في تداولات العقود الآجلة بعد الإعلان ليصبح إيلون ماسك أكبر مساهم خارجي فيها.

إيلون ماسك يملك حصة بقيمة 2.89 مليار دولار من تويتر

وتبلغ حصة تويتر التى يمتلكها رئيس شركة تسلا أكثر من 2.89 مليار دولار بأبريل الماضى وتتجاوز ذلك بكثير حاليا .

وأعرب إيلون ماسك مع جاك دورسي المؤسس المشارك لشركة تويتر وهما من أشهر أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا، عن أفكارهما حول نوع افتراضي جديد للإنترنت باسم “Web3”.

ورحب العديد من الأشخاص Web3 باعتباره نسخة لامركزية من الإنترنت تعتمد على البلوكتشين على الرغم من أن المفهوم مازال ضبابي.

وتمثل تكنولوجيا البلوكتشين أو Web 3.0 التكنولوجيا التي وراء العديد من العملات المشفرة الرئيسية والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.

يحاول عدد كبير من رواد الأعمال حول العالم تصميم وبناء التقنيات والبروتوكولات التي تنظم وتدعم تكنولوجيا Web3 المبتكرة.

ويرى المدافعون عن Web3 أن منصات الإنترنت مركزية للغاية، وتتحكم فيها مجموعة شركات الإنترنت العالمية منها أبل وجوجل وفيسبوك أمازون.

ويسعى إيلون ماسك المؤيد لتكنولوجيا Web3 بنهاية المطاف أن يروا قوة الإنترنت في أيدي الناس، وليس بين أصحاب رؤس الأموال.

يعد الإنترنت اليوم أمرًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويلعب دورًا لتشغيل كل شيء من المنشآت النووية إلى التواصل الاجتماعى وحتى المستشفيات.

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