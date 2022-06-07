ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» بواقع دولارين و70 سنتًا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و70 سنتًا ليستقر عند 85ر119 دولار للبرميل في تعاملات، الاثنين الماضي، بعد أن كان قد بلغ 15ر117 دولار، يوم الجمعة الماضي.

وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر مايو الماضي بلغ 87ر113 دولار للبرميل في حين كان قد بلغ 64ر105 دولارات للبرميل في أبريل الماضي الأمر الذي يشير إلى استقرار معدل سعر السلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي عند 28ر116 دولار للبرميل.

ولفتت النشرة إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل.

يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) قد اتفقوا في الثاني من يونيو الجاري في ختام اجتماعهم الوزاري الـ29 على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس القادمين.