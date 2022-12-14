ارتفاع سعر بيع الدولار إلى 24.70 جنيه منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سجل سعر بيع الدولار منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، 24.70 فيما سجل سعر الشراء 24.67 جنيه، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار 24.70 جينه للبيع و24.65 جنيه للشراء وذلك في بنوك: ميد بنك، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي.

كما سجل الدولار 24.68 للبيع و24.58 للشراء وذلك في بنوك: بلوم، السويس، الكويت الوطني.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.