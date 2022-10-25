ارتفاع سعر بيع الدولار إلى 19.73 بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر بيع الدولار اليوم بمقدار قرشين ليصل إلى 19.73، من 19.71، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، الاستثماري العربي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، وبنك قناة السويس.

ويظل سعر بيع الدولار ثابتًا عند 19.71 في بنك مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي، الكويت الوطني، وبنك البركة، و19.69 للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار

وسجل سعر شراء الدولار معدلاً ثابتًا عند 19.70 في بنك أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، الاستثماري العربي، والبنك العقاري المصري العربي، بينما سجل 19.68 للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الأسكندرية.

وتسعي مصر للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، وذلك حسب تصريحات حديثة لوزير المالية لإحدي قنوات التليفزيون المحلي.