ارتفاع سعر اليورو في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تواصل مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 مسيرة الارتفاع في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بحسب تقرير بوابة “المال” الإلكتروني عن أسعار العملات الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.097 جنيه للشراء، و19.185 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.06 جنيه للشراء، و19.47 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.