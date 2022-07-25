ارتفاع سعر اليورو اليوم في نهاية المعاملات 25-7-2022

ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، إذ ارتفع 5 قروش عن المعاملات الصباحية ووصل إلى 19.33 لسعر الشراء، و19.41 لسعر البيع بزيادة 4 قروش عن الصباح، وذلك حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، ووفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، وشركات الصرافة بالسوق المحلي، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي، عند 19.23 للشراء، وارتفع للبيع إلى 19.43 بزيادة 7 قروش.

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك مصر، حافظ سعر صرف اليورو اليوم على استقراره عند 19.23 للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.42.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ إلى سعر 19.25 للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، 19.23 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر إلى 19.20 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

وفي بنك إيجي بنك EGBANK، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.27 للشراء بزيادة 16 قرشًا، و19.46 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

أظهرت شاشات التداول اللحظية، عن سعر اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB وصوله إلى 19.24 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الاسلامي استقر سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه، عند 19.28 للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 19.20 للشراء، و19.45 للبيع.