ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه

فقزت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 22 مايو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.181 جنيه للشراء، و19.278 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفع سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما وصل سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.22 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما نشرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.18 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما بلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19 جنيهًا للشراء، و19.40 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى صعيد مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة جاء عند 19.20 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.