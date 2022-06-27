ارتفاع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفعت مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.765 جنيه للشراء، و19.836 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أوضحت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.74 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.74 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، إلى 19.72 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما تداولت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.76 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

كما بلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات 19.92 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.74 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بينما أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر إلى 19.74 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.