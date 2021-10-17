ارتفاع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

في نهاية التعاملات ارتفعت مستويات سعر اليورو، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

صعد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش للشراء داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوىات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، بشبكة فروعها عند 18.03 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما تداولت مستويات سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

رصد التقرير اليومي “للمال” أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما نشرت شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، أسعار اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.