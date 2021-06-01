ارتفاع سعر اليورو اليوم بنهاية التداولات أمام الجنيه المصري

أنهت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، على صعود بقيمة 3 قروش، بختام التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع أكبر عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، بحسب السعر المعلَن على شاشات التداول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، ووصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه داخل سوق الصرف المصرية، إلى مستوى عند 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفعت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية، أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما ارتفعت مستويات سعر صرف الأوروبي داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي” من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند 19.94 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شركات الصرافة المصرية، إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

يمكن للعملاء من فروع بنك قطر الوطني الأهلي الحصول على اليورو عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، وفقًا لرصد بوابة المال الإلكترونية على أحدث تقرير على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف العملة الأوروبية أمام نظيره المصري، اليوم، عند 18.09 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للعملة الأوروبية في السوق المحلية عند 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما تتراوح أسعار سعر صرف اليورو شراء وبيع بين 18.93 و19.69 جنيه للشراء، و19.18، و19.19 جنيه للبيع، داخل السوق المصرفية.