ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى البنوك المصرية

بنكا الأهلي المصري ومصر يقدمان سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.79 جنيه للشراء و 18.98 جنيه للبيع

شهد سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم ارتفاعا بسيطا ليصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الإثنين، التى كانت عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.94 للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، كما ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة فى المصرية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.79 جنيه للشراء، و18.98 جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.79 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.81 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك أبوظبي الأول

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى البنك أبوظبي الأول عند 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع .

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC جاء عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني QNB

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم جاء مستقرا عند 18.81 جنيه للشراء ، 19.00 جنيه للبيع . سعر اليورو اليوم

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

تدول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة. و تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.79 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع.